Empfehlung - Merkel erreicht Asylabkommen mit Spanien und Griechenland

dpaBrüssel/Berlin. Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Dies gab der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, am Freitag via Twitter bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/merkel-erreicht-asylabkommen-mit-spanien-und-griechenland-241230.html