Empfehlung - Mehrere Tote nach Schüssen an Synagoge in Pittsburgh

dpaPittsburgh An der „Tree-of-Life“-Synagoge in Pittsburgh sind während eines Gottesdienstes am jüdischen Sabbat mehrere Menschen erschossen worden. „Es gibt Tote“, sagte ein Polizeisprecher am Tatort vor Journalisten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehrere-tote-nach-schuessen-an-synagoge-in-pittsburgh-263055.html