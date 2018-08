Empfehlung - Mehrere Tote durch Schüsse bei Videospiel-Turnier in Florida

dpaJacksonville In einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Florida sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Schüsse sollen am Sonntag bei einem Videospiel-Turnier gefallen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehrere-tote-durch-schuesse-bei-videospiel-turnier-in-florida-247884.html