Mehrere Tote durch Hochwasser und Hauseinsturz in Mumbai

dpaMumbai. In Indien wütet der heftigste Monsun seit Jahren - seit kurzem auch an der Westküste. Mindestens sechs Menschen sind in der Finanz- und Film-Metropole Mumbai ums Leben gekommen, seit die Stadt am Dienstag den stärksten Regen seit zwölf Jahren erlebte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehrere-tote-durch-hochwasser-und-hauseinsturz-in-mumbai-205819.html