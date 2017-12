Empfehlung - Mehrere Tote bei Angriff auf koptische Kirche in Ägypten

dpaKairo. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf eine koptische Kirche in Ägypten für sich reklamiert. IS-Kämpfer hätten die Kirche Mar Mina in Helwan rund 25 Kilometer südlich von Kairo attackiert, teilte die Terrormiliz über ihr Sprachrohr Amak mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehrere-tote-bei-angriff-auf-koptische-kirche-in-aegypten-219967.html