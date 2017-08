Empfehlung - Mehr als eine halbe Million Cholera-Fälle im Jemen

dpaGenf. Die Cholera-Epidemie im Bürgerkriegsland Jemen hat die Marke von 500 000 Fällen überschritten. Fast 2000 Menschen seien bereits an der gefährlichen Durchfallerkrankung gestorben, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehr-als-eine-halbe-million-cholera-faelle-im-jemen-203616.html