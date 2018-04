Empfehlung - Mehr als drei Dutzend Wale in Neuseeland gestrandet

dpaWellington. Auf der Südinsel Neuseelands sind mehr als drei Dutzend Grindwale gestrandet und zumeist qualvoll verendet. Die 38 Tiere waren an einem einsamen Strand in der Nähe der Gemeinde Haast an der Westküste des Pazifikstaats an Land geraten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mehr-als-drei-dutzend-wale-in-neuseeland-gestrandet-231422.html