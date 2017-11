Empfehlung - May zu Sexismus-Skandal: „Brauchen neue Kultur des Respekts“

dpaLondon. Im Skandal um sexuelle Übergriffe hat die britische Premierministerin Theresa May zu einer „neuen Kultur des Respekts“ aufgerufen. Jeder sollte in einer sicheren Umgebung arbeiten, sagte May bei der Jahrestagung des Britischen Industrieverbandes (CBI) in London.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/may-zu-sexismus-skandal-brauchen-neue-kultur-des-respekts-213638.html