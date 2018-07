Empfehlung - May warnt: Könnten „am Ende ganz ohne Brexit dastehen“

dpaLondon. „Wir müssen das Ziel im Auge behalten, sonst laufen wir Gefahr, am Ende ganz ohne Brexit dazustehen“, schrieb die Vorsitzende der konservativen Tories in einem Gastbeitrag für die „Mail on Sunday“. Sie nehme die Bedenken mancher Parteimitglieder gegen ihren Kurs wahr, allerdings hätten diese bis heute keine „praktikable Alternative“ vorgelegt. Deshalb sei ihr „praktischer und pragmatischer“ Ansatz das Mittel der Wahl.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/may-warnt-koennten-am-ende-ganz-ohne-brexit-dastehen-243072.html