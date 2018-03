Empfehlung - May beruft Krisentreffen im Fall des Agenten Skripal ein

dpaSalisbury/London. Das Treffen beginne um 12 Uhr (MEZ), bestätigte eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur in London. Skripal (66) und seine Tochter (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand.