Massive Warnstreiks behindern Luft- und Nahverkehr

Verdi will für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt. Um die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst zu Zugeständnissen zu bewegen, gibt es nun massive Warnstreiks - unter anderem an Flughäfen und in öffentlichen Betrieben.