Empfehlung - Mann mit Messer vor Buckingham-Palast festgenommen

dpaLondon. Die Polizei in London hat am Freitagabend einen mit einem Messer bewaffneten Mann vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Zwei Beamte seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mann-mit-messer-vor-buckingham-palast-festgenommen-205125.html