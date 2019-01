Empfehlung - Mann fährt aus Fremdenhass in Menschengruppen

dpaBottrop Nachdem im Ruhrgebiet ein Mann aus Fremdenhass mit seinem Auto mehrfach in Menschengruppen gefahren ist, gehen die Ermittlungen zu Hintergründen und Hergang der Tat weiter. Der 50-Jährige hatte auf seiner Fahrt in der Silvesternacht in Bottrop mindestens acht Personen verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mann-faehrt-aus-fremdenhass-in-menschengruppen-274266.html