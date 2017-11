Empfehlung - Mann erschießt in texanischer Kirche 26 Menschen

dpaSutherland Springs. Ein junger Mann hat während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 Menschen getötet. Etwa 20 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Greg Abbott, am Sonntagabend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/mann-erschiesst-in-texanischer-kirche-26-menschen-213575.html