Malta lässt „Lifeline“ einlaufen - Seehofer mit Bedingungen

Das Rettungsschiff „Lifeline“ darf in einem Hafen in Malta anlegen. Mehrere europäische Länder haben sich bereiterklärt, einige der Flüchtlinge an Bord aufzunehmen. Innenminister Seehofer nennt Bedingungen.