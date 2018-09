Empfehlung - Maas trifft Erdogan und Cavusoglu in Ankara

dpaBerlin Der Antrittsbesuch fällt in eine Phase der Entspannung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Die Türkei ist angesichts eines schweren Zerwürfnisses mit den USA über einen in der Türkei festgehaltenen US-amerikanischen Pastor derzeit besonders an besseren Beziehungen zur Europäischen Union interessiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/maas-trifft-erdogan-und-cavusoglu-in-ankara-249050.html