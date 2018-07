Empfehlung - Maas bietet Hilfe bei atomarer Abrüstung in Nordkorea an

dpaSeoul. „Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stehen wir bereit, den Prozess, der hier stattfindet, engagiert zu unterstützen“, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Der SPD-Politiker betonte, dass Deutschland seine in den Verhandlungen über das Atom-Abkommen mit dem Iran gewonnene Expertise einbringen könne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/maas-bietet-hilfe-bei-atomarer-abruestung-in-nordkorea-an-244270.html