Maas besucht Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem

Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas hatte in seiner Antrittsrede mit dem Satz für Aufsehen gesorgt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Heute beginnt er seinen Antrittsbesuch in Israel in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.