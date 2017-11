Empfehlung - Luftwaffe gab Akte von Texas-Attentäter wohl nicht an FBI

dpaSutherland Springs. Die US-Luftwaffe hat das Vorstrafenregister des Mannes, der am Sonntag in einer Kirche in Texas 26 Menschen tötete, möglicherweise nicht an eine Datenbank des FBI gemeldet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/luftwaffe-gab-akte-von-texas-attentaeter-wohl-nicht-an-fbi-213721.html