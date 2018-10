Empfehlung - Luftverschmutzung ist größte Gesundheitsgefahr in Europa

dpaKopenhagen Laut der Agentur mit Sitz in Kopenhagen ist Luftverschmutzung der Hauptgrund für vorzeitige Todesfälle in 41 europäischen Ländern. Grundlage sind Daten von mehr als 2500 Messstationen in ganz Europa. Trotz langsamer Fortschritte würden die Grenzwerte von Europäischer Union und der Weltgesundheitsorganisation WHO vielerorts überschritten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/luftverschmutzung-ist-groesste-gesundheitsgefahr-in-europa-263277.html