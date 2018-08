Empfehlung - Lindner will Reform der Kindergeld-Regelungen für EU-Ausland

dpaBerlin Hintergrund ist ein Rekord an ausländischen Kindergeldempfängern. Mehrere Oberbürgermeister sprachen in dem Zusammenhang zudem von einer zunehmenden Migration in das deutsche Sozialsystem. So sieht Duisburgs Rathauschef Sören Link (SPD) Schlepper am Werk, die Menschen in schrottreifen Wohnungen unterbringen, ihnen Scheinbeschäftigungen verschaffen und oft einen Teil der Kindergelder einbehalten. Genaue Zahlen zu einem Missbrauch von Kindergeldzahlungen in Deutschland gibt es bisher aber nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/lindner-will-reform-derkindergeld-regelungen-fuer-eu-ausland-246166.html