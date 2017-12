Empfehlung - Liberias künftiger Präsident Weah will Korruption ausrotten

dpaMonrovia. In seiner ersten Rede nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Liberia hat Ex-Weltfußballer George Weah der Korruption den Kampf angesagt. „Diejenigen, die das liberianische Volk durch die Plage der Korruption betrügen wollen, werden keinen Platz in meiner Regierung haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/liberias-kuenftiger-praesident-weah-will-korruption-ausrotten-220108.html