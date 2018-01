Empfehlung - Leibarzt stellt Trump Top-Attest aus

dpaWashington. US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes im Weißen Haus körperlich und geistig in überragender Verfassung. Trump habe bei seiner Untersuchung am Freitag vergangener Woche darauf bestanden, auch seine geistigen Fähigkeiten testen zu lassen, sagte Doktor Ronny Jackson in Washington.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/leibarzt-stellt-trump-top-attest-aus-222070.html