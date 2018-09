Empfehlung - Lawrow: Syrische Regierung plant keinen Giftgaseinsatz

dpaBerlin „Es gibt keinen einzigen Nachweis, dass die Regierung sich auf so etwas vorbereitet“, sagte Lawrow bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin laut offizieller Übersetzung. Den USA warf Lawrow vor, mit solchen Spekulationen einen Giftgaseinsatz von Rebellengruppen in Idlib zu provozieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/lawrow-syrische-regierung-plant-keinen-giftgaseinsatz-250228.html