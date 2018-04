Empfehlung - Lawrow rügt OPCW-Bericht im Fall Skripal

dpaMoskau. Ein Schweizer Labor habe in den Blutproben Spuren des chemischen Kampfstoffes BZ gefunden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Samstag in Moskau. Dessen Wirkung setzt seinen Angaben zufolge in bis zu 60 Minuten ein und hält bis zu vier Tage an. Die Erkenntnisse des Labors in Spiez blieben jedoch in dem Bericht der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) unerwähnt, hieß es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/lawrow-ruegt-opcw-bericht-im-fall-skripal-232561.html