Lastwagen prallt gegen Polizeiauto - Polizistin stirbt

Die Polizei will auf der A61 bei Viersen einen Lastwagenfahrer stoppen, der in Schlangenlinien fährt. Doch der Sattelzug kracht in den wartenden Einsatzwagen, eine Kollegin stirbt. Es ist nicht das erste Mal, dass Polizisten auf dem Standstreifen ums Leben kommen.