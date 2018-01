Empfehlung - Laschet: Sondierer am ersten Tag gut vorangekommen

dpaBerlin. Man sei sowohl in der großen Runde als auch in den Arbeitgruppen gut vorankommen, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende am Montag bei seinem Eintreffen zur Fortsetzung der Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Man sei gleich in die Sacharbeit eingestiegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/laschet-sondierer-am-ersten-tag-gut-vorangekommen-220955.html