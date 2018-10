Empfehlung - Landtagswahl in Hessen: Härtetest für die Merkel-Regierung

dpaWiesbaden Hochspannung in Wiesbaden und in Berlin: Bei der Landtagswahl in Hessen an diesem Sonntag können die politischen Verhältnisse im Land durcheinander gewirbelt werden - möglicherweise mit weitreichenden Auswirkungen bis nach Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/landtagswahl-in-hessen-haertetest-fuer-die-merkel-regierung-262795.html