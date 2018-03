Empfehlung - Kurz vor Frühlingsanfang will der Winter nicht weichen

dpaBerlin. Kälte und Chaos: Am Wochenende zeigt der Winter in vielen Landesteilen noch einmal, was er kann. Schnee und Glätte führten zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/kurz-vor-fruehlingsanfang-will-der-winter-nicht-weichen-229358.html