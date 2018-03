Empfehlung - Künftige Ministerin Giffey: AfD-Wähler-Sorgen ernst nehmen

dpaBerlin. „Man muss immer die Balance finden“, sagte sie am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“. „Es geht darum, dass wir fördern durch Bildung, durch Integration, durch Dialog. Das heißt, wir müssen die Hand ausstrecken. Aber es gibt auch Situationen, in denen man sagen muss: Die Hand ist ein Stoppsignal. Nämlich immer da, wo Menschen sich nicht an bestimmte Grundwerte und Regeln halten.“ Dies gelte etwa bei einer Zwangsheirat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/kuenftige-ministerin-giffey-afd-waehler-sorgen-ernst-nehmen-228504.html