Empfehlung - Kretschmer ruft zu Kampf gegen Rechts auf

dpaDresden Die sächsische Regierung will nach den Protesten und Übergriffen in Chemnitz stärker gegen den Rechtsextremismus vorgehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer rief an diesem Mittwoch dazu auf, solche Tendenzen „mit aller Kraft“ zu bekämpfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/kretschmer-ruft-zu-kampf-gegen-rechts-auf-249058.html