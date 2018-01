Konfrontationen nach Freitagsgebet im Iran befürchtet

Der Konflikt im Iran könnte wieder an Schärfe zunehmen. Die iranische Führung plant nach dem Freitagsgebet Demonstrationen gegen die Regimekritiker. Diese wiederum wollen offenbar das Gebet stören. Der UN-Sicherheitsrat will sich am Freitag mit der Krise beschäftigen.