Koalitionsspitzen ringen im Fall Maaßen um Lösung

Die Causa Maaßen wird nochmals aufgerollt. Die Kanzlerin will eine Lösung noch am Wochenende - wohl auch, damit SPD-Chefin Nahles nicht noch mehr von ihren eigenen Parteifreunden in Frage gestellt wird und die Bundesregierung im Extremfall mit sich in den Abgrund reißt.