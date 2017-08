Empfehlung - Klagewelle von Flüchtlingen: Gerichte völlig überlastet

dpaLeipzig. Wegen der immer weiter steigenden Zahl von Asylverfahren sind die Verwaltungsgerichte in Deutschland am Limit. „Man kann sagen: Die Lage ist dramatisch. Es knarzt jetzt an allen Ecken und Enden“, sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, Robert Seegmüller, der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/klagewelle-von-fluechtlingen-gerichte-voellig-ueberlastet-203595.html