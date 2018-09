Empfehlung - Kita-Gebühren sollen für 280 000 Kinder wegfallen

dpaBerlin Aktuell würden rund 175 000 Kinder unter sieben Jahren profitieren, sagte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Denn diese Kinder beziehungsweise ihre Eltern hätten Anspruch auf Kinderzuschlag und/oder Wohngeld und nähmen Kindertagesbetreuung in Anspruch. Mit dem am Mittwoch im Kabinett beschlossenen „Gute-Kita-Gesetz“ sollen Bezieher dieser Leistungen von Kita-Gebühren befreit werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/kita-gebuehren-sollen-fuer-280-000-kinder-wegfallen-251892.html