Empfehlung - Killerroboter auf dem Vormarsch

dpaGenf Maschinen, die in den Krieg geschickt werden und selbst Ziele wählen und töten - Fortschritt oder Horrorvorstellung? Was wie ein Science Fiction-Film klingt, ist längst in der Entwicklung. „Tödliche autonomen Waffen“ sind gemeint, auch Killerroboter genannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/killerroboter-auf-dem-vormarsch-247725.html