Empfehlung - Keine Spur von Regen oder Schnee: Goldener Oktober bleibt

dpaOffenbach „Allerdings handelt es sich um einen goldenen Oktober mit Abstrichen, da sich in einigen Regionen Nebel und Hochnebel länger halten kann“, sagte Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag in Offenbach. „Ein Ende des ruhigen Hochdruckwetters ist aber auch am kommenden Wochenende und wahrscheinlich sogar darüber hinaus nicht in Sicht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/keine-spur-vonregen-oder-schnee-goldener-oktober-bleibt-259521.html