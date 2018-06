Empfehlung - Kein Ausbau der Zollunion: Harter EU-Kurs gegen die Türkei

dpaLuxemburg. Die Türkei habe sich zuletzt weiter von der Europäischen Union wegbewegt, heißt es in einer am Dienstagabend bei einem Ministertreffen in Luxemburg verabschiedeten Erklärung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/kein-ausbau-der-zollunion-harter-eu-kurs-gegen-die-tuerkei-240961.html