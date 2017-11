Katalanischer Ex-Regierungschef Puigdemont auf freiem Fuß

Puigdemont kam einer Festnahme zuvor und stellte sich am Sonntag den belgischen Behörden. Der Untersuchungsrichter setzte ihn nun gegen Auflagen auf freien Fuß. Die Separatisten in Katalonien jubeln - und kritisieren die spanische Justiz in scharfen Tönen.