Empfehlung - Karlsruhe: Drittes Geschlecht im Behördenregister nötig

dpaKarlsruhe. Personen, die sich dauerhaft weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen lassen, würden in ihren Grundrechten verletzt, wenn sie das Personenstandrecht zwinge, das Geschlecht zu registrieren - aber keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulasse, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/karlsruhe-drittes-geschlecht-im-behoerdenregister-noetig-213863.html