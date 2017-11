Empfehlung - Karlsruhe: Bundesregierung hat unzureichend informiert

dpaKarlsruhe. Sie habe die Rechte der Abgeordneten und des Deutschen Bundestags verletzt, entschieden die Karlsruher Richter an diesem Dienstag. Geklagt hatten in dem Organstreitverfahren die Grünen, die im Jahr 2010 Auskunft von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung unter anderem zu Zugverspätungen und Investitionen in das Schienennetz sowie zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gegenüber Banken haben wollten. (Az. 2 BvE 2/11)(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/karlsruhe-bundesregierung-hat-unzureichend-informiert-213735.html