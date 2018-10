Kandidaten für Merkel-Nachfolge positionieren sich

Der stellvertretende Parteichef Armin Laschet will sich nicht um den Vorsitz der CDU bewerben. Die Koalition aus CDU und FDP in Düsseldorf sei ein Gegenmodell zur großen Koalition in Berlin - in Inhalt und Stil. Das dürfe nicht für ein Parteiamt gefährdet werden.