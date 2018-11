Empfehlung - Kampf um Ministerposten in israelischer Regierungskrise

dpaJerusalem „In dieser sensiblen Sicherheitslage wäre es falsch, Neuwahlen anzusetzen", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einer Regierungssitzung in Jerusalem. Am Abend wolle er Finanzminister Mosche Kachlon von der Mitte-Rechts-Partei Kulanu treffen, „in einem letzten Versuch, den Sturz der Regierung zu verhindern". Wie andere Koalitionspartner hatte Kachlon rasche Neuwahlen gefordert. Regulär soll erst in einem Jahr gewählt werden.(...)