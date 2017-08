Kaltstart für die Parteien in niedersächsischen Wahlkampf

Der Seitenwechsel einer Grünen zur CDU hat den Terminplan in Niedersachsens Landespolitik durcheinandergebracht. Für die Parteien im Land steht ein Kaltstart in den Landtagswahlkampf an. Das erste Thema köchelt bereits.