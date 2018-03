Justiz berät über Auslieferung von Puigdemont

Nach der Festnahme des katalanischen Separatistenführers Puigdemont in Deutschland ist nun die Justiz am Zug. Der Ex-Regionalpräsident wird zunächst einem Amtsgericht vorgeführt. Bei Protesten Zehntausender in Barcelona kommt es zu Krawallen und Warnschüssen.