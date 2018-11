Empfehlung - Junge erschießt Oma nach Streit ums Aufräumen

dpaLitchfield Park Der Vorfall ereignete sich in der US-Kleinstadt Litchfield Park im Bundesstaat Arizona. Demnach saßen die Großeltern am Samstagnachmittag auf der Couch und sahen fern, als der Enkel seiner 65 Jahre alten Oma mit einer Waffe des Opas von hinten in den Kopf schoss. Der Großvater sei dem Jungen zunächst hinterhergerannt, habe sich dann aber um seine Frau gekümmert. Kurz darauf habe der Junge sich selbst erschossen. Der Großvater verständigte die Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/junge-erschiesst-oma-nach-streit-ums-aufraeumen-264489.html