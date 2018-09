Empfehlung - Juncker will Abschiebung von Migranten EU-weit erleichtern

dpaStraßburg Entsprechende Vorschläge für „klare, harmonisierte Regeln“ wolle EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union in Straßburg vorstellen, hieß es vorab von EU-Diplomaten. Juncker wolle aber auch mögliche legale Wege für gut ausgebildete Migranten nach Europa öffnen. Insgesamt seien vier Vorschläge zum Thema Migration zu erwarten, darunter die Aufstockung der EU-Grenzschutzagentur Frontex.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/juncker-will-abschiebung-von-migranten-eu-weit-erleichtern-249827.html