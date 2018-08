Empfehlung - Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen

dpaIstanbul Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf nach mehr als 15 Monaten das Land verlassen. Ihre Ausreisesperre sei nach Einspruch ihrer Anwälte aufgehoben worden, bestätigte Tolu am Montag via Twitter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/journalistin-mesale-tolu-darf-die-tuerkei-verlassen-247102.html