Jedes dritte Kind aus Konfliktländern kann nicht zur Schule

dpaNew York Insgesamt seien weltweit etwa 104 Millionen Kinder betroffen, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Am schlimmsten sei die Lage im Niger, der Zentralafrikanischen Republik, dem Südsudan und Eritrea. Alle Länder der ersten zehn Plätze liegen in Afrika.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/jedes-dritte-kind-aus-konfliktlaendern-kann-nicht-zur-schule-251800.html