Empfehlung - Jeder zweite Abzuschiebende nicht am Meldeort anzutreffen

dpaBerlin. Das gehe aus einer internen Auswertung der Bundespolizei hervor, schreibt die „Welt am Sonntag“. Demnach wurden im laufenden Jahr bis Ende Mai von rund 23 900 angekündigten Rückführungen nur rund 11 100 vollzogen. Von den rund 12 800 in der letzten Phase gescheiterten Abschiebebemühungen seien etwa 11 500 Personen am vorgesehenen Termin nicht angetroffen worden oder sogar dauerhaft untergetaucht gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/jeder-zweite-abzuschiebende-nicht-am-meldeort-anzutreffen-243076.html